В Ростовской области аннулированы лицензии 12 управляющих компаний

СЕГОДНЯ 14:34 2018-11-01T14:34:34+03:00

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Госжилинспекция Ростовской области аннулировала лицензии 12 управляющих компаний, признанных банкротами. Всего в арбитражный суд Ростовской области были поданы 17 исков, остальные пока находятся на рассмотрении. Затем надзорный орган возьмется за компании, у которых в течение 6 месяцев отсутствуют в управлении многоквартирные дома. Уже принято решение об обращении в суд по поводу 9 таких "пустышек".

- На рынке управления многоквартирными домами должны остаться те управляющие организации, которые реально управляют домами. В настоящее время в реестре лицензий Ростовской области содержатся сведения о 79 управляющих компаниях, не имеющих домов в управлении более 6 месяцев, - прокомментировал начальник Государственной жилищной инспекции Ростовской области Павел Асташев.

Кстати, согласно поправкам в Жилищный кодекс РФ, для управляющих компаний появилось новое лицензионное требование: наименование УК не должно быть тождественно или схоже с названием другой организации-коллеги. В связи с этим на Дону уже 54 компании переоформили свои лицензии.