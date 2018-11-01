2018-11-01T15:52:34+03:00
Общество

Ботанический сад в Ростове-на-Дону стал особо охраняемой природной территорией России

Статус присвоило Министерство природных ресурсов и экологии РФ
Илья БОГОМОЛОВ
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Ботанический сад – организации ведет научную, учебную, природоохранную и просветительскую работу.Ботанический сад – организации ведет научную, учебную, природоохранную и просветительскую работу.Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону
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Самый крупный ботанический сад на юге России - тот, что в Ростове-на-Дону - получил статус особо охраняемой природной территории федерального значения.

- Потенциал Ботанического сада необходимо использовать во благо города и его жителей, - считают в мэрии.

С его возможностями южная столица может: проводить научную экспертизу дендрологических проектов, вводить в региональную культуру перспективные образцы растений, оценивать качество и состояние дорогостоящего растительного материала, проводить курсы повышения квалификации работников сферы зеленого строительства и инвентаризацию зеленых насаждений.

Напомним, инициаторами создания Ботанического сада стали профессора Ростовского государственного университета. В 1927 года власти вынесли решение о выделении земельного участка площадью в 74 га в северо-западной части города в районе реки Темерник. Выбор территории был обусловлен тем, что до революции на этом месте находилось успешное цветоводческое хозяйство семьи из Голландии.

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