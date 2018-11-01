2018-11-01T16:23:58+03:00
Происшествия

Ушел красиво: под Ростовом во время ограбления 62-летний домушник заварил себе на кухне чашечку кофе

Благодаря теплой кружке полицейские вычислили время ухода преступника
Ирина ПОТЕРЯ
Поделиться:
..Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В Ростовской области грабитель погорел на любви к кофе. Мужчина, разбив окно квартиры, проник в жилище, где собрал ценные вещи. Увидев кофе, злоумышленник не удержался и решил сварить бодрящий напиток. Через несколько минут домой вернулась хозяйка.

- Потерпевшая пояснила оперативному дежурному, что обнаружила беспорядок на кухне и кружку с еще теплым напитком, - рассказали в ГУ МВД России по Ростовской области.

Полицейские, понимая, что грабитель никак не мог далеко уйти, стали прочесывать ближайшие кварталы. Задержали 62-летнего мужчину рядом с местом преступления. В ходе личного досмотра стражи порядка обнаружили у него украденное - две электрические дрели, икону и алюминиевый крестик. В отношении подозреваемого уже возбудили уголовное дело, а украденное скоро вернут хозяйке.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
"Зенит" сравнял счет в матче с "Ростовом" [видео]
"Ростов" открыл счет в матче с "Зенитом" [видео]
В Морозовске полицейские избили задержанного, сломав ему нос
Ботанический сад в Ростове-на-Дону стал особо охраняемой природной территорией России
В Ростовской области аннулированы лицензии 12 управляющих компаний
После жалобы ростовчанина в Ростове-на-Дону отремонтируют подземный переход
Ростов - Зенит 1 ноября 2018: на какой парковке оставить автомобиль
Выдачу кредитов физлицам ВТБ увеличил до 1 трлн рублей
«Моя школа»: В Ростове-на-Дону пройдет конкурс медиапроектов среди школьников
Ростов - Зенит 1 ноября 2018: где смотреть матч, когда трансляция
Ростов - Зенит 1 ноября 2018: как будут ходить после матча шаттлы для болельщиков
Бензовоз эвакуирован: на трассе «Дон» 15 часов ликвидировали крупную аварию
Установлены зоны охраны для двух исторических зданий в центре Ростова
В Ростове-на-Дону 1 ноября 2018 третий этап транспортной революции: какие маршруты изменятся
ФК "Ростов" оштрафовали на 140 тысяч рублей за матерщину от болельщиков