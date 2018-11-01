Ушел красиво: под Ростовом во время ограбления 62-летний домушник заварил себе на кухне чашечку кофе

СЕГОДНЯ 16:23 2018-11-01T16:23:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростовской области грабитель погорел на любви к кофе. Мужчина, разбив окно квартиры, проник в жилище, где собрал ценные вещи. Увидев кофе, злоумышленник не удержался и решил сварить бодрящий напиток. Через несколько минут домой вернулась хозяйка.

- Потерпевшая пояснила оперативному дежурному, что обнаружила беспорядок на кухне и кружку с еще теплым напитком, - рассказали в ГУ МВД России по Ростовской области.

Полицейские, понимая, что грабитель никак не мог далеко уйти, стали прочесывать ближайшие кварталы. Задержали 62-летнего мужчину рядом с местом преступления. В ходе личного досмотра стражи порядка обнаружили у него украденное - две электрические дрели, икону и алюминиевый крестик. В отношении подозреваемого уже возбудили уголовное дело, а украденное скоро вернут хозяйке.