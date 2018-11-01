В Морозовске полицейские избили задержанного, сломав ему нос

СЕГОДНЯ 16:38 2018-11-01T16:42:59+03:00

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В Морозовске двое сотрудников полиции оказались под следствием из-за подозрений в превышении полномочий. Согласно официальной версии, весной нынешнего года они, будучи в отделе, жестоко избили 52-летнего местного жителя.

- Нанесли множественные удары руками и ногами по голове, туловищу и конечностям, чем причинили ему телесные повреждения в виде закрытого перелома костей спинки носа, кровоподтеков и ссадин, – пояснили в СУ СК России по Ростовской области.

В настоящее время личности полицейских установлены. В причинении телесных повреждений пострадавшему подозреваются старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска Межмуниципального отдела МВД России «Морозовский» и оперуполномоченный того же отдела.

Подозреваемые сейчас задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.