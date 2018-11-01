"Ростов" открыл счет в матче с "Зенитом" [видео]
1 ноября на стадионе "Ростов-Арена" проходит матч 1/8 финала Кубка России "Ростов" - "Зенит". Уже на 4-й минуте удача улыбнулась хозяевам поля. Скопинцев заработал штрафной у левого угла штрафной площадки питерцев. Калачев исполнил подачу, и набежавший защитник Логашов четко пробил головой - 1:0!
Стартовый состав "Ростова": Песьяков, Калачев, Хаджикадунич, Зуев, Ионов, Ингасон, Салетрос, Кьяртанссон, Логашов, Скопинцев, Гацкан.
Запасные: Абаев, Вилюш, Паршивлюк, Сигурдссон, Юсупов, Гулиев, Сигурдарсон, Шомуродов, Майер, Бобен, Щадин.
Ростов - Зенит 1 ноября 2018: гол Логашова в ворота Зенита.Гол Логашова в ворота Зенита
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