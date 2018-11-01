2018-11-01T19:26:20+03:00
Спорт

"Ростов" открыл счет в матче с "Зенитом" [видео]

Отличился Арсений Логашов
Виктор ГОВОРОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

1 ноября на стадионе "Ростов-Арена" проходит матч 1/8 финала Кубка России "Ростов" - "Зенит". Уже на 4-й минуте удача улыбнулась хозяевам поля. Скопинцев заработал штрафной у левого угла штрафной площадки питерцев. Калачев исполнил подачу, и набежавший защитник Логашов четко пробил головой - 1:0!

Стартовый состав "Ростова": Песьяков, Калачев, Хаджикадунич, Зуев, Ионов, Ингасон, Салетрос, Кьяртанссон, Логашов, Скопинцев, Гацкан.

Запасные: Абаев, Вилюш, Паршивлюк, Сигурдссон, Юсупов, Гулиев, Сигурдарсон, Шомуродов, Майер, Бобен, Щадин.

Ростов - Зенит 1 ноября 2018: гол Логашова в ворота Зенита.Гол Логашова в ворота Зенита

Еще больше материалов по теме: «Футбол в Ростове»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
"Зенит" сравнял счет в матче с "Ростовом" [видео]
В Морозовске полицейские избили задержанного, сломав ему нос
Ушел красиво: под Ростовом во время ограбления 62-летний домушник заварил себе на кухне чашечку кофе
Ботанический сад в Ростове-на-Дону стал особо охраняемой природной территорией России
В Ростовской области аннулированы лицензии 12 управляющих компаний
После жалобы ростовчанина в Ростове-на-Дону отремонтируют подземный переход
Ростов - Зенит 1 ноября 2018: на какой парковке оставить автомобиль
Выдачу кредитов физлицам ВТБ увеличил до 1 трлн рублей
«Моя школа»: В Ростове-на-Дону пройдет конкурс медиапроектов среди школьников
Ростов - Зенит 1 ноября 2018: где смотреть матч, когда трансляция
Ростов - Зенит 1 ноября 2018: как будут ходить после матча шаттлы для болельщиков
Бензовоз эвакуирован: на трассе «Дон» 15 часов ликвидировали крупную аварию
Установлены зоны охраны для двух исторических зданий в центре Ростова
В Ростове-на-Дону 1 ноября 2018 третий этап транспортной революции: какие маршруты изменятся
ФК "Ростов" оштрафовали на 140 тысяч рублей за матерщину от болельщиков