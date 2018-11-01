"Зенит" сравнял счет в матче с "Ростовом" [видео]

СЕГОДНЯ 19:32 2018-11-01T22:18:49+03:00

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1 ноября 2018 на стадионе "Ростов-Арена" проходит матч 1/8 финала Кубка России "Ростов" - "Зенит". На 4-й минуте после розыгрыша штрафного, после подачи Калачева, отличился Логашов. Гости сравняли счет на 29-й минуте встречи. Ингасон сфолил на Заболотном в штрафной площади, арбитр Галимов назначил пенальти. Подошедший к мячу Дриусси пробил сильно, но в сторону, куда уже падал Песьяков. В итоге страж ворот "желто-синих" не сумел зафиксировать мяч, и тот предательски закатился в ворота - 1:1.