У «Ростов Арены» водитель Range Rover переехал ногу инспектору ДПС, который регулировал движение

СЕГОДНЯ 10:07 2018-11-02T10:11:17+03:00

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Донская автоинспекция сообщила о возбуждении административного расследования по факту травмирования инспектора ДПС. Как стало известно «КП-Ростов», накануне, 1 ноября, 39-летний водитель Range Rover, выезжая с парковки, случайно переехал ногу полицейскому, который регулировал движение у парковки стадиона «Ростов - Арена».

- Пострадавший с травмами доставлен в больницу, - рассказали в УГИБДД Ростовской области.

В социальных сетях сообщили, что у 30-летнего автоинспектора диагностировали перелом ноги.

Напомним, накануне, 1 ноября, состоялся матч между клубами «Ростов» и «Зенит», в связи с чем возле стадиона на левом берегу была перекрыта часть улиц, движение регулировали многочисленные инспекторы дорожной службы. Кстати, хозяева поля одержали победу со счетом 3:1.