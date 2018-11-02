СЕГОДНЯ 10:08 2018-11-02T10:08:58+03:00

Выясняем, какая погода будет в Ростове-на-Дону на праздничные выходные 3-5 ноября 2018 года

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Погода на праздничные выходные 3-5 ноября 2018 в Ростове-на-Дону: теплее уже не будет. Так, если верить синоптикам, еще в пятницу, 2 ноября, днем воздух прогреется до плюс 12 градусов. Настроение подпортит восточный ветер, сила которого временами будет достигать 12 метров в секунду.

В субботу, 3 ноября, утром будет четыре градуса выше нуля, днем воздух прогреется от плюс семь до 12 тепла. В первой половине дня возможны небольшие осадки, а дальше будет солнечная погода. Ветер поменяет свое направление на юго-восточное и станет меньше - до 11 метров в секунду.

В воскресенье, 4 ноября, от плюс шести до 12 в дневное время, во второй половине дня будет хмуро и возможен дождь. Правда, северо-западный ветер в этот день будет дуть со скоростью два метра в секунду.

Хмурым выдастся и выходной понедельник, 5 ноября. В этот день - от семи до девяти градусов выше нуля, северо-восточный ветер усилится - от пяти до десяти метров в секунду.

Атмосферное давление все это время будет выше нормы - до 764 миллиметров ртутного столба.