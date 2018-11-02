Переулок Семашко в центре Ростова-на-Дону будет перекрыт для проезда два дня подряд

СЕГОДНЯ 10:10 2018-11-02T10:17:42+03:00

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Департамент автомобильных дорог Ростова сообщает, что в связи с проведением монтажа кровли здания в переулке Семашко, 50Б будет прекращено движение автомобилей по указанному адресу. Ограничение будет действовать 4 и 5 ноября с 8 утра до 11 вечера.

Ранее сообщалось, что в связи с проведением аварийных ремонтных работ на железнодорожном переезде по улице Мечникова с 6:00 3 ноября по 18:00 4 числа будет прекращено движение транспортных средств по указанному переезду.

Также, в связи с подготовкой и празднованием Дня полиции 7 ноября с 20 до 24 часов и 9 числа с 7 до 13 часов будет ограничено движение транспорта на следующих участках в центре Ростова:

- Театральная площадь;

- Большая Садовая между Кировским и Театральным проспектами;

- улица Советская - от Театральной площади до улицы Каяни;

- Театральный проспект между улицами Социалистической и Горького.