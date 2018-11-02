Пассажиров аэропорта «Платов» эвакуировали из-за сработавшей пожарной сигнализации

СЕГОДНЯ 10:20 2018-11-02T10:20:38+03:00

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Несколько нервных моментов пришлось пережить пассажирам ростовского международного аэропорта «Платов» в ночь с четверга на пятницу, 2 ноября: их в срочном порядке эвакуировали из здания из-за сработавшей пожарной сигнализации.

- Произошло срабатывание системы оповещения о пожаре, - сообщил «КП» - Ростов-на-Дону» источник в экстренных службах. - Сотрудники воздушной гавани, обеспечивающие безопасность, действовали по инструкции: сразу же была дана команда всем, кто на тот момент находился в «Платове», покинуть его.

Люди провели на улице минут 10-15, потом им разрешили вернуться обратно в здание. Как выяснилось, в системе возник сбой, который, собственно, и стал причиной сигнализации.

На график работы аэропорта, между тем, инцидент не повлиял. Сейчас он функционирует в обычном режиме.