2018-11-02T10:57:45+03:00
Общество

Соцсети: в Таганроге на центральном пляже нашли погибшего дельфина

Местные жители считают, что представитель китообразных стал жертвой браконьеров
Ольга КУПОРОВА
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..Фото: Соцсети
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В социальных сетях Таганрога обсуждают видео и фото местной жительницы, которая, гуляя с собакой по центральному пляжу, обнаружила погибшего дельфина. Местные жители предположили, что это все-таки азовка.

- Похоже, бился в сетях, - написал один из участников дискуссии.

- Погиб из-за браконьеров, - согласился с ним другой пользователь.

Напомним, ранее ученые Южного научного центра РАН обратились к жителям с просьбой сообщать о «вылазках» дельфинов в Таганрогский залив и Дон. Речь шла как раз таки о представителях азово-черноморского подвида обыкновенной морской свиньи (азовка или пыхтун).

Специалисты говорят, что дельфинов часто путают с азовкой. Именно ее в разные годы встречали в районе Кочетовского гидроузла, Ворошиловского моста и в крупных донских гирлах. У азовки нет дельфиньего длинного «носа» – рострума, а передний конец тела несколько закруглен. Эти морские млекопитающие не боятся перепадов солености, прозрачности и температуры воды. Их даже не пугают проходящие рядом шумные суда.

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