2018-11-02T11:11:13+03:00
Экономика

Мэрия Ростова-на-Дону собирается купить для Левобережного парка к зиме открытую сцену за 13,5 млн рублей

Судя по техническим требованиям к конструкции, это будет точная копия той, что отработала месяц в этом парке в течение ЧМ-2018
Александр СТЕПАНОВ
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Летом с этой сцены перед иностранными туристами выступали творческие коллективы Дона.Летом с этой сцены перед иностранными туристами выступали творческие коллективы Дона.Фото: Александр СТЕПАНОВ
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Управление культуры Ростова-на-Дону объявило конкурс на поставку летней сцены для Левобережного парка — точнее, как значится в заявке, «модульной легковесной сборно-разборной конструкции».

Начальная цена заявлена в сумме 13 млн 459 тысяч рублей.

Согласно документации, сцена должна состоять из «трансформируемой конструкции с настилом», основного и двух боковых модулей, двухэтажного практикабля (так называется специальная сценическая вышка) и дополнительной конструкции с настилом.

Размер непосредственно площадки на выступления артистов — 15,5 на 12 метров.

Конструкция практически до деталей повторяет летний вариант сцены. Эскиз: конкурсная документация.

Конструкция практически до деталей повторяет летний вариант сцены. Эскиз: конкурсная документация.

Вообще же набор требований к товару — самый подробный.

Впрочем, судя по этому списку, мэрия просто решила выкупить у нынешнего владельца ту самую сцену, которая арендовалась на время проведения ЧМ-2018 и использовалась в этом самом парке напротив «Ростов-Арены»: по крайней мере, перечень очень напоминает то, что было тогда.

В мае за услуги по «организации и проведению комплекса мероприятий культурной программы», включая взятую на прокат сцену, горадминистрация заплатила 5,9 млн рублей.

Проведение аукциона намечено на 19 ноября, а поставить товар победитель должен в течение двух недель. Гарантия на него — три года.

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