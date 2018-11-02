Мэрия Ростова-на-Дону собирается купить для Левобережного парка к зиме открытую сцену за 13,5 млн рублей
Управление культуры Ростова-на-Дону объявило конкурс на поставку летней сцены для Левобережного парка — точнее, как значится в заявке, «модульной легковесной сборно-разборной конструкции».
Начальная цена заявлена в сумме 13 млн 459 тысяч рублей.
Согласно документации, сцена должна состоять из «трансформируемой конструкции с настилом», основного и двух боковых модулей, двухэтажного практикабля (так называется специальная сценическая вышка) и дополнительной конструкции с настилом.
Размер непосредственно площадки на выступления артистов — 15,5 на 12 метров.
Конструкция практически до деталей повторяет летний вариант сцены. Эскиз: конкурсная документация.
Вообще же набор требований к товару — самый подробный.
Впрочем, судя по этому списку, мэрия просто решила выкупить у нынешнего владельца ту самую сцену, которая арендовалась на время проведения ЧМ-2018 и использовалась в этом самом парке напротив «Ростов-Арены»: по крайней мере, перечень очень напоминает то, что было тогда.
В мае за услуги по «организации и проведению комплекса мероприятий культурной программы», включая взятую на прокат сцену, горадминистрация заплатила 5,9 млн рублей.
Проведение аукциона намечено на 19 ноября, а поставить товар победитель должен в течение двух недель. Гарантия на него — три года.