2018-11-02T13:20:09+03:00
Общество

Одной из транспортных компаний Ростова-на-Дону пригрозили расторжением контракта

В автобусах предприятия чиновники нашли нарушения
Илья БОГОМОЛОВ
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Оборудование для перевозки инвалидов в 67-ом автобусе неисправно.Оборудование для перевозки инвалидов в 67-ом автобусе неисправно.Фото: Пресс-служба мэрии Ростова-на-Дону
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Чиновники Департамента транспорта Ростова отчитались об очередном рейде по проверке автобусов, который прошел сегодня, 2 ноября. Такие выезды, по словам, начальника отдела общественного пассажирского транспорта департамента Александра Лисичкина, проходят ежедневно.

В этот раз проверяли маршруты № 3, 67 и 98. Нарушения нашлись только у автобусов № 67. При проведении конкурса на обслужтвание данного маршрута компания-перевозчик заявила, что будет пользоваться подвижным составом 2018 года выпуска. По факту на линии работал транспорт 2015-го года. Также в нем неисправно оборудование для перевозки инвалидов-колясочников.

В департаменте заверили, что сегодня же направят в адрес транспортной компании претензии по исполнению обязательств по муниципальному контракту. Все выявленные нарушения должны быть устранены в течение 10 дней, иначе договор будет расторгнут.

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