В Ростове-на-Дону на Коммунистическом в аварии пострадали пять человек
В четверг, 1 ноября, в Ростове-на-Дону в аварии пострадали сразу пять человек. По предварительным данным, 37-летний водитель «пятнадцатой», двигаясь по проспекту Коммунистический, решил повернуть налево. Маневр слишком поздно заметил мужчина, который находился в «Рено».
- В результате столкновения пострадали пять человек, - рассказали в УГИБДД Ростовской области.
В больницу доставлен мужчина, спровоцировавший столкновение, а также пассажиры двух автомобилей.
Напомним, ранее стало известно, что донская автоинспекция начала административное расследование по факту травмирования инспектора ДПС. Как стало известно «КП-Ростов», накануне, 1 ноября, 39-летний водитель Range Rover, выезжая с парковки, случайно переехал ногу полицейскому, который регулировал движение у парковки стадиона «Ростов - Арена».