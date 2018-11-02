В Ростове-на-Дону на Коммунистическом в аварии пострадали пять человек

СЕГОДНЯ 13:39 2018-11-02T13:40:19+03:00

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В четверг, 1 ноября, в Ростове-на-Дону в аварии пострадали сразу пять человек. По предварительным данным, 37-летний водитель «пятнадцатой», двигаясь по проспекту Коммунистический, решил повернуть налево. Маневр слишком поздно заметил мужчина, который находился в «Рено».

- В результате столкновения пострадали пять человек, - рассказали в УГИБДД Ростовской области.

В больницу доставлен мужчина, спровоцировавший столкновение, а также пассажиры двух автомобилей.

Напомним, ранее стало известно, что донская автоинспекция начала административное расследование по факту травмирования инспектора ДПС. Как стало известно «КП-Ростов», накануне, 1 ноября, 39-летний водитель Range Rover, выезжая с парковки, случайно переехал ногу полицейскому, который регулировал движение у парковки стадиона «Ростов - Арена».