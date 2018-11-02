В Таганроге злоумышленник обворовал дом, а затем его спалил

СЕГОДНЯ 14:56 2018-11-02T15:01:49+03:00

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В Таганроге под следствием оказался 18-летний местный житель, которого подозревают в краже и поджоге. Согласно официальной версии, злоумышленник воспользовался отсутствием владельца и залез в дом, чтобы его обокрасть. Уходя, он поджег вещи, чтобы замести следы.

- В результате пожара дом полностью сгорел, сумма ущерба составила 500 тысяч рублей, - рассказали в ГУ МВД России по Ростовской области.

Полицейские возбудили уголовное дело, в рамках которого «выясняют все обстоятельства случившегося».

Напомним, накануне полицейские задержали 62-летнего пенсионера, который проник в чужую квартиру, где решил попить кофе, на этом и погорел. Хозяйка, вернувшись домой, обнаружила не только пропажу, но и теплую кружку, о чем и сообщила стражам порядка. Полицейские, понимая, что преступник не мог уйти далеко, задержали подозреваемого рядом с место преступления. Тот даже не успел сбыть похищенное.