2018-11-02T15:58:12+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону у бездомных с рынка отобрали маленькую девочку

Ребенок пока живет в приюте
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Родных девочки ищут. Фото: стоп-кадр видео Дон-ТРРодных девочки ищут. Фото: стоп-кадр видео Дон-ТР
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В Ростове-на-Дону стражи порядка вынуждены были поместить четырехлетнюю девочку в больницу. Малышка находилась с бездомными, которые жили в палатке. Учитывая, что ребенку не место на улице, в ближайшее время ее дальнейшую судьбу будут решать органы опеки.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция ищет родителей несовершеннолетних, которых обнаружили в парке под дождем. Мальчик и две девочки, бродившие по холодной погоде по пустым аллеям, после звонка очевидцев были помещены в реабилитационный центр. По информации собственного источника «КП-Ростов», это дети из неполных семей - из числа тех, что принято относить к категории риска (матери хорошо знакомы друг с другом).

- Компетентные службы будут решать, насколько родителями детей исполнялись обязанности по их воспитанию, - отметили в региональном МВД.

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