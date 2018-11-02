В Таганроге второй день разыскивают 11-летнего подростка, который пропал по дороге из школы
Сотрудники отдела полиции по городу Таганрогу обратились к жителям с просьбой о помощи. Они устанавливают местонахождение Негру Мариуса 2006 года рождения. Подросток пропал 31 октября.
- Несовершеннолетний ушел из школы и до настоящего момента о его местонахождении ничего неизвестно, - рассказали в правоохранительных органах Ростовской области. - Приметы: на вид 11-12 лет, худощавого телосложения, волосы темно-русые.
Последний раз, когда видели мальчика, он был в темных брюках, куртке с бирюзовыми вставками, черной шапке, на ногах - серые кроссовки. При нем находился рюкзак темного цвета со школьными принадлежностями.
ВНИМАНИЕ!
Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба незамедлительно сообщить об этом по телефонам: 8 (863) 463-23-02, 8-999-471-36-93 или 02.