Ветеринары: в школу-интернат Гуково везли просроченное мясо

СЕГОДНЯ 16:24 2018-11-02T16:25:12+03:00

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Ветеринары сообщили о попытке доставить в школу-интернат просроченное мясо. Это выяснилось во время проверки документов водителя, который был остановлен на въезде в Гуково.

Вместо замороженного мяса (так было в бумагах) в багажнике и салоне автомобиля «Лада Ларгус» обнаружили начинающий портиться продукт. При этом куски мяса лежали вместе с овощами и куриными яйцами, что также является нарушением.

- Грузовое отделение автомобиля не было оборудовано средствами, позволяющими соблюдать и регистрировать установленный температурный режим транспортировки и хранения замороженной и охлажденной продукции, - пояснила государственный ветеринарный инспектор управления ветеринарии Ростовской области Наталья Скрипникова. -Учитывая температуру воздуха выше + 6 градусов С и маркировку на этикетке срок годности говядины, на момент проверки, истек.