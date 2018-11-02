Ветеринары: в школу-интернат Гуково везли просроченное мясо
Ветеринары сообщили о попытке доставить в школу-интернат просроченное мясо. Это выяснилось во время проверки документов водителя, который был остановлен на въезде в Гуково.
Вместо замороженного мяса (так было в бумагах) в багажнике и салоне автомобиля «Лада Ларгус» обнаружили начинающий портиться продукт. При этом куски мяса лежали вместе с овощами и куриными яйцами, что также является нарушением.
- Грузовое отделение автомобиля не было оборудовано средствами, позволяющими соблюдать и регистрировать установленный температурный режим транспортировки и хранения замороженной и охлажденной продукции, - пояснила государственный ветеринарный инспектор управления ветеринарии Ростовской области Наталья Скрипникова. -Учитывая температуру воздуха выше + 6 градусов С и маркировку на этикетке срок годности говядины, на момент проверки, истек.