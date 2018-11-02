На Юге России ВТБ увеличил ресурсный портфель до 222 млрд рублей

СЕГОДНЯ 16:29 2018-11-02T16:56:25+03:00

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Портфель привлеченных средств банка ВТБ на юге России, включая инвестпродукты превысил 222 млрд рублей, увеличившись на 60%. Такова статистика по итогам девяти месяцев. В лидерах по наращиванию пассивов - Ростовская область. Так, наибольшим спросом у клиентов пользуются депозиты, на них приходится более половины портфеля. А пятая часть всех сбережений хранится на накопительных и текущих счетах.

С января по сентябрь портфель привлеченных средств ВТБ на Дону вырос в 1,8 раза, во всех остальных регионах – в 1,3 раза. Интерес к инвестиционным продуктам стал выше вдвое.

Как рассказал управляющий розничного филиала ВТБ в Краснодарском крае Виктор Тусиков, на рынке привлечения средств в этом году отмечается высокая активность клиентов. А сберегательные продукты остаются одним из самых надежных финансовых инструментов. При этом, кто заинтересован в высоком доходе стали отдавать предпочтения более рискованным инструментам.

Кстати, уже сейчас клиенты банка могут открыть промо-вклад «Максимум» с максимальной ставкой 7,10% годовых с учетом капитализации. При оформлении через интернет-банк ставка составит 7,3%.