В Ростове-на-Дону пропала 61-летняя пенсионерка

СЕГОДНЯ 09:10 2018-11-03T09:34:49+03:00

1 ноября она вышла из дома и не вернулась

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В Ростове-на-Дону в розыск объявлена 61-летняя пенсионерка. Как рассказали волонтеры, последний раз Людмилу Димитриеву видели в четверг, 1 ноября. В тот день она вышла из своего дома, расположенного на проспекте Космонавтов, что в Северном жилом массиве донской столицы, но до сих пор о ее местонахождении ничего неизвестно ни близким, ни родным.

- На ней был домашний халат зеленого цвета, бежевая болоньевая куртка, черные туфли и вязанная серая шапка, - рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт Юг». - Рост женщины 160-165 сантиметров, она худощавого телосложения, волосы темные с проседью, короткие, глаза серые.

Если вы что-то знаете о том, где может находиться Людмила Леонидовна, звоните по телефонам, указанным ниже.

В настоящее время листовки с ее изображением расклеивают на вокзалах, в крупных торговых центрах и местах с большим скоплением людей.

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