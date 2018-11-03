В центре Ростова-на-Дону запретят парковаться

СЕГОДНЯ 11:13 2018-11-03T11:14:52+03:00

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В центре Ростова-на-Дону запретят парковку автомобилей. Об этом сообщили в городском Департаменте транспорта. Правда, речь идет только о нескольких улицах.

В частности, запрещена остановка транспортных средств по улице Козлова - на участке от переулка Соборный до проспекта Буденновский. Речь идет о северной стороне.

Кроме того, запрещающий остановку знак повесят и в районе площади Карла Маркса - нельзя будет парковаться на западной стороне участка от площади Карла Маркса, 8 до площади Свободы.

В ведомстве пояснили, что причина нововведений - мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения и увеличению пропускной способности улично-дорожной сети.

Автомобилистов просят принять эту информацию к сведению и не дожидаться того, чтобы их железного коня увез эвакуатор. А самим владельцам авто грозит штраф на кругленькую сумму.