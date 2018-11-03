2018-11-03T13:17:21+03:00
Общество

В центре Ростова-на-Дону из-за подозрительного предмета закрыли подземный переход

На месте дежурят сотрудники полиции
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Переход закрыт.Переход закрыт.Фото: Ольга ЧЕПУРНАЯ
Изменить размер текста:

В субботу, 3 ноября, в экстренные службы региона поступило сообщение о подозрительном предмете, который был найден в подземном переходе на пересечении проспекта Буденновского и улицы Большая Садовая города Ростова-на-Дону. Есть подозрение, что внутри может находиться взрывное устройство.

Известно, что вызов поступил около полудня. На место сразу же вызвали взрывотехников и кинологов с собаками. Место ЧП огородили, сейчас внутрь никого не пропускают. На месте дежурят сотрудники полиции.

За комментарием по поводу случившегося газета «Комсомольская правда-Ростов» обратилась в Главное управление МВД россии по Ростовской области. Там сообщили, что была проведена проверка, но ничего опасного обнаружено не было.

По неофициальной информации, причиной переполоха стал мусорный пакет. В ближайшее время переход будет работать в обычном режиме.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростовской области на М-4 «Дон» растянулась многокилометровая пробка
В Ростове-на-Дону воровка туи попала на видео
В центре Ростова-на-Дону запретят парковаться
В Ростове-на-Дону пропала 61-летняя пенсионерка
На Юге России ВТБ увеличил ресурсный портфель до 222 млрд рублей
Ветеринары: в школу-интернат Гуково везли просроченное мясо
В Таганроге второй день разыскивают 11-летнего подростка, который пропал по дороге из школы
В Ростове-на-Дону у бездомных с рынка отобрали маленькую девочку
В Таганроге злоумышленник обворовал дом, а затем его спалил
В Ростове-на-Дону на Коммунистическом в аварии пострадали пять человек
Одной из транспортных компаний Ростова-на-Дону пригрозили расторжением контракта
Мэрия Ростова-на-Дону собирается купить для Левобережного парка к зиме открытую сцену за 13,5 млн рублей
Соцсети: в Таганроге на центральном пляже нашли погибшего дельфина
Пассажиров аэропорта «Платов» эвакуировали из-за сработавшей пожарной сигнализации