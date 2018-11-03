В центре Ростова-на-Дону из-за подозрительного предмета закрыли подземный переход

СЕГОДНЯ 13:01 2018-11-03T13:17:21+03:00

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В субботу, 3 ноября, в экстренные службы региона поступило сообщение о подозрительном предмете, который был найден в подземном переходе на пересечении проспекта Буденновского и улицы Большая Садовая города Ростова-на-Дону. Есть подозрение, что внутри может находиться взрывное устройство.

Известно, что вызов поступил около полудня. На место сразу же вызвали взрывотехников и кинологов с собаками. Место ЧП огородили, сейчас внутрь никого не пропускают. На месте дежурят сотрудники полиции.

За комментарием по поводу случившегося газета «Комсомольская правда-Ростов» обратилась в Главное управление МВД россии по Ростовской области. Там сообщили, что была проведена проверка, но ничего опасного обнаружено не было.

По неофициальной информации, причиной переполоха стал мусорный пакет. В ближайшее время переход будет работать в обычном режиме.