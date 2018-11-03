В Ростовской области на М-4 «Дон» растянулась многокилометровая пробка

СЕГОДНЯ 13:38 2018-11-03T13:44:15+03:00

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В субботу, 3 ноября, вот уже несколько часов на федеральной трассе М-4 «Дон» растянулась многокилометровая пробка, которая стоит на подступах к городу Шахты Ростовской области.

Как сообщают очевидцы, она растянулась на несколько километров - стоят как большегрузы, так и легковушки. Как показывает сервис «Яндекс-пробки», скорость движения на этом участке дороги составляет от пяти до семи километров в час.

В отделе пропаганды Управления ГИБДД по региону сайту rostov.kp.ru пояснили, что никаких серьезных дорожно-транспортных происшествий на этом участке дороги зарегистрировано не было. Однако заторы в том районе образуются достаточно регулярно.

По некоторым данным, на месте простоя машин в настоящее время сразу в двух местах ведутся ремонтные работы, возможно, причина многочасового простоя может быть именно в этом. Так что автомобилистам, которые еще в него не попали, стоит повременить с поездкой или искать объездные пути.