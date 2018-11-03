2018-11-03T13:44:15+03:00
Общество

В Ростовской области на М-4 «Дон» растянулась многокилометровая пробка

Скорость движение не превышает семи километров в час
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Скорость движение не превышает семи километров в час. Фото: сервис "Яндекс-пробки".Скорость движение не превышает семи километров в час. Фото: сервис "Яндекс-пробки".
Изменить размер текста:

В субботу, 3 ноября, вот уже несколько часов на федеральной трассе М-4 «Дон» растянулась многокилометровая пробка, которая стоит на подступах к городу Шахты Ростовской области.

Как сообщают очевидцы, она растянулась на несколько километров - стоят как большегрузы, так и легковушки. Как показывает сервис «Яндекс-пробки», скорость движения на этом участке дороги составляет от пяти до семи километров в час.

В отделе пропаганды Управления ГИБДД по региону сайту rostov.kp.ru пояснили, что никаких серьезных дорожно-транспортных происшествий на этом участке дороги зарегистрировано не было. Однако заторы в том районе образуются достаточно регулярно.

По некоторым данным, на месте простоя машин в настоящее время сразу в двух местах ведутся ремонтные работы, возможно, причина многочасового простоя может быть именно в этом. Так что автомобилистам, которые еще в него не попали, стоит повременить с поездкой или искать объездные пути.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Страшная авария на трассе «Ростов-Таганрог»: один погиб и четверо пострадали
В Ростовской области женщина в качестве аргумента в споре выбрала нож
В Ростовской области пожаловаться на работу такси можно по телефону горячей линии
Миллион гривен пытался контрабандой ввести в Ростовскую область житель Украины
Отключение света в Ростове-на-Дону ноябрь 2018: где и когда
В Ростовской области открывается сезон охоты на зайца-русака и лисицу
В центре Ростова-на-Дону столкнулись автобус и иномарка Toyota RAV4
В Ростове-на-Дону в кассах закончились билеты на матч с «Краснодаром»
В центре Ростова-на-Дону из-за подозрительного предмета закрыли подземный переход
В Ростове-на-Дону воровка туи попала на видео
В центре Ростова-на-Дону запретят парковаться
В Ростове-на-Дону пропала 61-летняя пенсионерка
На Юге России ВТБ увеличил ресурсный портфель до 222 млрд рублей
Ветеринары: в школу-интернат Гуково везли просроченное мясо
В Таганроге второй день разыскивают 11-летнего подростка, который пропал по дороге из школы
В Ростове-на-Дону у бездомных с рынка отобрали маленькую девочку
В Таганроге злоумышленник обворовал дом, а затем его спалил
В Ростове-на-Дону на Коммунистическом в аварии пострадали пять человек
Одной из транспортных компаний Ростова-на-Дону пригрозили расторжением контракта
Мэрия Ростова-на-Дону собирается купить для Левобережного парка к зиме открытую сцену за 13,5 млн рублей
Соцсети: в Таганроге на центральном пляже нашли погибшего дельфина
Пассажиров аэропорта «Платов» эвакуировали из-за сработавшей пожарной сигнализации