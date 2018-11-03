2018-11-03T15:22:15+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону в кассах закончились билеты на матч с «Краснодаром»

Приобрести билеты можно будет теперь только на месте
Ольга ГОПАЛО
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4 ноября состоится матч 13-го тура чемпионата России по футболу Краснодар - Ростов.Фото: ФК "Ростов".4 ноября состоится матч 13-го тура чемпионата России по футболу Краснодар - Ростов.Фото: ФК "Ростов".
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В воскресенье, 4 ноября, в городе Краснодаре должен состоятся футбольный матч с командой из Ростова-на-Дону. Болельщикам из донской столицы, которые хотели посетить игру любимой команды, даже предлагали билеты на бесплатную электричку.

Как сообщили в пресс-службе ФК «Ростов», в кассах стадиона «Олимпа-2» закончились билеты на матч с «Краснодаром» и на бесплатную электричку.

- Второй этап выдачи бесплатных билетов на южное дерби будет проходить перед входом на гостевой сектор стадиона «Краснодар», начиная с 14:30, - говорится в официальном сообщении клуба в социальных сетях.

К слову, чтобы получить билет, при себе необходимо иметь атрибутику клуба.

Напомним, завтра состоится матч 13-го тура чемпионата России по футболу Краснодар - Ростов. Поддержать любимую команду планируют тысячи болельщиков "желто-синих".

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