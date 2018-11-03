В Ростовской области открывается сезон охоты на зайца-русака и лисицу
В субботу, 3 ноября, на Дону открывается сезон охоты на пушных зверей. Как рассказали в региональном правительстве, на зайца официально разрешенная охота будет идти до 13 января будущего года, а на лису – на месяц дольше.
Известно, что в министерстве природных ресурсов и экологии региона только в октябре было выдано около четырех тысяч разрешений охотникам на эту добычу.
Сообщается, что охотится можно на всей территории Ростовской области кроме особо охраняемых природных территорий.
В охотничьих угодьях чиновники просят охотников неукоснительного соблюдать правила противопожарной безопасности, а на охоте - правила обращения с огнестрельным оружием.
КОНКРЕТНО
Какая охота еще разрешена на Дону
На водоплавающую дичь (с 15 сентября по 31 декабря),
Серую куропатку (с 1 сентября по 2 декабря),
Фазана (с 6 октября до 31 декабря),
Серую ворону (с 18 августа по 31 декабря).