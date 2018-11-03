СЕГОДНЯ 17:28 2018-11-03T17:28:45+03:00

Выясняем, где в Ростове-на-Дону отключат свет в ноябре 2018 года

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Отключение света в Ростове-на-Дону ноябрь 2018: где и когда. Известно, что проходить они будут в разных районах города. При этом все - плановые, их цель не допустить возникновения аварийных ситуаций в будущем. Так что жителям этих домов стоит взять информацию на вооружение.

КОНКРЕТНО

Где и когда в Ростове-на-Дону будут отключать электричество*

с 6 по 7 ноября с 09:00 до 17:00:

- ул. Дальневосточная 1-29, 12-34; ул. Гусева 169-175; пер. Олимпийский 18-64, 7-9; ул. Минераловодская 35-61, 36-42; ул. Разина 3А.

с 6 по 9 ноября с 09:00 до 17:00:

- ул. Нансена 249-265; ул. Турмалиновская 2-16, 1-21; ул. Калиновская 2-22, 1-25; ул. Сельская1-25, 2-24; ул. Константиновская 2-18; пер. Шарнирный 2-8, 1-13; пер. Автомобильный 2-16, 1-21; пер. Семафорный 1-13, 2-14; пер. Казахстанский; пер. Искрянский; - ул. Павлодарская 141-193, 86-118; ул. Безымянная Балка 158-240 пос. Мясникован; ул. Пухляковская 17-63, 22-56; ул. Южная 45-85, 74-82; пер. Закарпатский; рынок «Темерник».

с 6 по 12 нобря с 09:00 до 17:00:

- ул. 2-я Киргизская 46-58, 67-91; ул. Казахская 58-74; пер. Обский 2-38, 3-17; пер. Уральский 1-31, 2-36; пер. Ухтомский 1-35, 2-38.

с 6 по 20 ноября с 09:00 до 17:00:

- ул. Катаева 194-240, 231-271; ул. Черепахина 156-202, 187-213; пер. Братский 85-97, 100-116; пер. Халтуринский 111-137, 170-190; пер. Островского 129-141, 110-122; ул. Варфоломеева 174-220, 171-193.

с 6 по 30 ноября с 09:00 до 17:00:

- ул. Минераловодская 80-146, 97-165; ул. Собино 126-144, 111-131; пер. Перовский 34А, 34Б-36, 33, 33А-35, 35А; пер. Чухновский 4-8, 5-11, 11А; ул. Гусева 104, 122; пер. Подпольный 9-13.

7 ноября с 09:00 до 17:00:

- просп. Космонавтов 1/26; ул. Капустина 20, 20/1, 22, 22/1, 24, 24/1, 26 ул. Красноармейская 40-92; пер. Халтуринский 81-95, 106-124; ул. М. Горького 57-73; пер. Братский 88 ул. Казахская 36-42; ул. 2-я Киргизская 45-49, 32, 34; пер. Манычский 3-31, 6-34; пер. Сальский 1-31, 2-26 ул. Капустина - парк «Дружба» ул. Береговая 2, 2А, 2В; ул. Кумженская 37-71, 40-74; ул. 2-я Причальная 20; ул. 4-я Причальная 14; ул. 5-я Причальная 11, 34 ул. 2-я Киргизкая 36-46, 51-71; ул. Казахская 44-60; пер. Ухтомский 2-36; пер. Хибинский 1-29, 2-28; пер. Кубанский 1-31, 2-32 ул. Кржижановского 1-75, 2-94; ул. Герцена 13-89; пер. Норильский 1-13, 2-42; пер. Боковский 1-11; ул. Владиленская 1-187, 2-126; пер. Рационализаторский 1-53, 2-38; ул. А.Блока 1-43, 2-36; ул. Якуба Колоса 1-25,2-30; пер. Гельца 19-35, 10-26; ул. Шатурская 1-23, 2-16; ул. Солидарности 1-129, 2-114; ул. Детская 1-79, 2-72 8 ноября с 09:00 до 13:00:- пер. Араратский 14-44, 19-45; пер. Вишнёвый 1-9, 2-8; ул. Ерёменко 12-20; ул. Мадояна 112-136, 165-187; ул. Макарова 20-32; ул. Мичуринская 128-172, 159-201; ул. Объединения 1-23, 2-24; ул. Одесская 1-45, 2-46; пер. Петропавловский 1-11, 2-12; ул. Предботаническая 1-23; ул. Сормовская 1-23, 2-14; пер. Урупский 1-13, 2-14; пер. Урюпинский 1-9, 2-10; ул. Челябинская 8-22, 9-23

8 ноября с 09:00 до 17:00:

- ул. Калужская 1-33, 2-30; ул. Кемеровская 1-29, 2-26; ул. 20 лет Октября 2-12, 1-27; ул. Конституционная 1-11, 2-12; ул. Щербакова 63-87; ул. Абаканская 2-8; ул. Фабричная 9-15, 36-48; ул. Алеутская 53-67, 70-74; пер. Замкнутый 1-15, 2-12 8 ноября с 09:00 до 13:00:- ул. Коминтерна 26-28; ул. 1-я Круговая 37-41; ул. Ревкомовская 51-81 8 ноября с 13:00 до 17:00: - ул. Батуринская 72-84, 101-125; пер. Быкадорова; пер. Коминтерна 36-46; ул. 1-я Круговая 43-49; ул. Междунородная 20; ул. Свердловская 26-46, 47-79 8 ноября с 09:00 до 17:00:- ул. Красноармейская 40-92; пер. Халтуринский 81-95, 106-124; ул. М. Горького 57-73; пер. Братский 88

- ул. Казахская 18-30; пер. Хоперский 1-21, 2-24; пер. Медведицкий 1-21, 2-24; пер. Донецкий 1-21, 2-32- поселок «Северный»; ул. Евдокимова 118-132; ул. Фурмановская 96-118, 109-119; ул. Краснокурсантская; ул. Нариманова; ул. Днестровская; ул. Криворожская 1-33, 2-36; ул. Каховская 15-31, 20-36; ул. Погодина 56-74; ул. Симферопольская 21-59, 18-60; ул. Бодрая 1-19, 2-28; ул. Пирогова 41-55, 22-62; пер. Оренбургский 23-61, 42-62; пер. Кошевого 1-29, 2-28; пер. Ялтинский 1-21, 2-28; пер. Батумский 1-23, 2-26; пер. Бориславский 1-9, 2-12; пер. Забайкальский 27-53, 18-54; пер. Марксистский 2-50; пер. Канонерский 1-37, 2-40; ул. Плиева 3-43, 2-78; пер. Ольховский 1-43, 2-66; ул. Мартовицкого 1-69, 2-48 ул. Капустина 18/2, 20/1, 20/2, 22/2, 22/3, 22/4; ул. Борко 8/2-Д/с; ул. Волкова 6/3-ул. Макарова 51-77, 38-52; пер. Танковый 1-13, 2-12; ул. Челябинская 2-8, 1-7; ул. Мадояна 110/5, 110/6, 110/8, 110/10, 110/13

9 ноября с 09:00 до 16:00:

- пер. Доломановский 70/6; ул. Малюгиной 119-121, 127/90; пер. Гвардейский, 41 ул. Кумженская 1-47, 2-48

9 ноября с 09:00 до 17:00:

- пер. Араратский 37-39; ул. Мадояна 159-167; пер. Урупский 1-13, 2-14; пер. Урюпинский 1-9, 2-10; ул. Челябинская 8-22, 9-23

*По данным "Донэнерго".