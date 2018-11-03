Миллион гривен пытался контрабандой ввести в Ростовскую область житель Украины

СЕГОДНЯ 17:40 2018-11-03T17:43:23+03:00

Деньги он спрятал в своей иномарке. Фото: ЮТУ.

Их он спрятал в своей иномарке

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В Ростовской области мужчина незаконно пытался ввезти на территорию России кругленькую сумму. Инцидент произошел на пункте пропуска через российско-украинскую границу «Гуково».

Там внимание таможенников привлек автомобиль марки «Opel Vivaro» за рулем которого был 38-летний гражданин незалежной.

Как рассказали в Южном таможенном управлении, тайник был обнаружен над водительским и пассажирским сиденьями, между крышей автомобиля и обивкой салона. В нем находился один миллион украинских гривен, что в переводе - больше 38 тысяч долларов США.

Как выяснилось, предприимчивый гражданин пытался скрыть их от таможенного контроля, не указав сумму в пассажирской таможенной декларации. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Контрабанда». Суд оштрафовал мужчину, а незадекларированные денежные средства были обращены в доход государства.