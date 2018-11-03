В Ростовской области пожаловаться на работу такси можно по телефону горячей линии

СЕГОДНЯ 17:56 2018-11-03T18:23:36+03:00

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В Ростове-на-Дону жители смогут пожаловаться на работу такси в городе, а также узнать все о такой новой услуге, как каршеринг. Последняя предлагает взять в краткосрочную аренду автомобиль и оплачивать его использование поминутно.

Так в донской столице будет проводиться горячая линия, во время которой консультации ростовчанам дадут специалисты регионального Управления Роспотребнадзора. В частности, у экспертов можно будет узнать, как быть в случае конфликта с водителем такси, кому жаловаться и что делать, если услуга была оказана ненадлежащего качества. Эти и другие вопросы можно будет обсудить с практикующими экспертами.

Звонки будут приниматься не только по городскому, но и мобильному телефону (номера смотрите ниже, - прим. автр.). Правда, звонить нужно в рабочее время.

АЛЛО!

Телефоны «Горячей линии»: 8 (863) 282-82-63, 282-82-64, моб. телефон: 8 (928) 169-96-18.