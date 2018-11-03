В Ростовской области женщина в качестве аргумента в споре выбрала нож

СЕГОДНЯ 18:05 2018-11-03T18:21:59+03:00

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В городе Шахты Ростовской области в полицию поступило сообщение из местной больницы. Медики сообщили, что к ним обратился мужчина, у которого были ножевые ранения. Он рассказал, что травмы получил от своей знакомой.

Пара якобы вместе выпивала, а после собутыльники поссорились. Тогда в качестве аргумента в словесной перепалке оппонентка достала нож.

По горячим следам стражам порядка удалось отыскать подозреваемую. Как рассказали в Главном Управлении МВД России по региону, задержанной оказалась 42-летняя женщина. Известно, что она уже привлекалась за убийство по неосторожности. Так что пострадавшему, если можно так сказать, повезло.

В ведомстве добавили, что в отношении гражданки было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Не исключено, что если дело дойдет до суда, а даму признают виновной, ближайшие несколько лет она проведет в местах не столь отдаленных.