2018-11-04T08:56:25+03:00
Общество

В Ростовской области 2019-й год объявлен Годом народного творчества

Об этом сообщил губернатор Василий Голубев на открытии III Конгресса народов Дона
Александр СТЕПАНОВ
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Конгресс, как и еще сотни других мероприятий на Дону, посвящен Дню народного единства. Фото: пресс-служба губернатора РО / Павел Сапрыкин.Конгресс, как и еще сотни других мероприятий на Дону, посвящен Дню народного единства. Фото: пресс-служба губернатора РО / Павел Сапрыкин.
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Следующий год в Ростовской области будет посвящен народному творчеству, сообщил на открытии третьего по счету Конгресса народов Дона глава региона Василий Голубев.

- ООН объявила 2019-й Международным годом коренных народов, - отметил губернатор. - Я же принял решение объявить его Годом народного творчества, и уверен, что культура и языки более полутора сотен народов и национальностей, проживающих на Дону, это и есть наше богатство, стратегический ресурс развития. Столетиями здесь накапливался опыт добрососедства, формировались традиции межэтнического и межрелигиозного сотрудничества, совместного сохранения и развития культур. И это — хорошая основа для консолидации общества.

По его убеждению, этническое многообразие донского региона способно наполнить предстоящий год особым звучанием, поскольку он начнется с Донского культурного марафона: он продлится весь 2019-й и завершится в 2020-м - в год 75-летия Победы.

Добавим, что Конгресс народов Дона приурочен ко Дня народного единства, который отмечается 4 ноября. Всего в рамках празднования пройдут свыше семисот мероприятий, включая межрегиональный фестиваль «Народов Дона дружная семья», Большой этнографический диктант, просветительские лекции во всех школах, межэтнические спортивные игры, выставку национальных культур, обрядов, кухонь, фестиваль песен и танцев народов России и т. д.

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