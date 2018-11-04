2018-11-04T09:15:48+03:00
Спорт

«Ростов-Дон» досрочно вышел в основной раунд Лиги чемпионов по гандболу, обыграв дома «Копенгаген»

Четвертый матч группового этапа завершился со счетом 30:25 в пользу ростовчанок
Александр СТЕПАНОВ
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Матч получился очень динамичным. Фото: пресс-служба ГК "Ростов-Дон".Матч получился очень динамичным. Фото: пресс-служба ГК "Ростов-Дон".
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Гандбольный клуб «Ростов-Дон», выиграв дома в четвертом матче группового раунда у чемпиона Дании «Копенгагена», обеспечил себе досрочный выход в основной этап ЛЧ.

Практически на протяжении всего первого тайма ростовчанки, забившие первыми в этой встрече после того, как свой шанс упустили гостьи, вели в счете — за исключением небольшого отрезка, который случился после первых восьми минут. Дав возможность соперницам сравнять, хозяйки площадки взялись за дело всерьез, пользуясь ошибками датчанок, и на перерыв команды ушли, когда на табло горели цифры 15:10.

Во второй половине матча история, можно сказать, продолжилась: прессинг и умение использовать моменты принесли «Ростов-Дону» важную победу — 30:25.

Главный тренер ростовского клуба Амброс Мартин признал после игры, что было непросто играть против такого стиля гандбола, который показывают датчанки, назвав при этом очень значимыми те четыре очка, что были завоеваны в противостоянии с «Копенгагеном».

- Теперь нам надо набрать как можно больше баллов перед выходом в следующий раунд, - резюмировал он.

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