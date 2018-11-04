В Ростове-на-Дону впервые покажут иконы из церковных запасников

СЕГОДНЯ 11:59 2018-11-04T11:59:59+03:00

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Во вторник, 5 ноября, в Ростовском областном музее изобразительных искусств откроется выставка под названием «Окно в мир горний», где будет представлена иконопись XVIII – начала XX веков из древлехранилища Донской митрополии — в том числе, иконы из фондов епархии, собранные и сохраненные за послевоенные годы в запасниках церквей области.

- Большинство икон датируется позапрошлым веком и принадлежит иконописцам средней полосы России и Севера, - рассказали «КП» - Ростов-на-Дону» в музее. - Самая многочисленная группа живописных памятников — это образы Пресвятой Богородицы, наиболее почитаемые образы Богоматери с младенцем – «Тихвинская», «Иверская», «Смоленская», «Феодоровская». Важный раздел выставки будет посвящен образам Спасителя: «Спас Нерукотворный», «Господь Вседержитель, «Спас Благое молчание». Отдельные иконы познакомят с сюжетом «Воскресение», «Снятие со креста».

Кроме того, в экспозиции включены иконописные изображения святых воинов, святителей, преподобных и священномучеников, а также иконы народных мастеров, так называемые «краснушки».