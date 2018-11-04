В Ростове-на-Дону на предстоящей рабочей неделе жителей Западного ждет отключение света
В электросетях объяснили это профилактикой на трансформаторной подстанции
Время от времени, пояснили в электросетях, необходимо проводить техобслуживание оборудования. Фото: rostov-gorod.ru
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На будущей рабочей неделе в Западном жилом массиве предстоит плановое отключение света.
- Будет прекращена подача электроэнергии 8 ноября с девяти утра и до четырех часов дня в домах на ул. Жданова, 1/5, и в пер. Гарнизонном, 3, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в горадминистрации южной столицы.
В ростовских электросетях, извинившись за будущие неудобства, объяснили необходимость этого проведением профилактических работ, связанных с техническим обслуживанием, на трансформаторной подстанции.