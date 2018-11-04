2018-11-04T14:24:44+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону внук ограбил родную бабушку на 100 тысяч рублей

Ловкий парнишка с помощью онлайн-перевода просто перекинул деньги с ее банковского счета на свой
Александр СТЕПАНОВ
Поделиться:
Внучек оказался тем еще пройдохой.Внучек оказался тем еще пройдохой.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Оперативники угрозыска задержали в южной столице молодого человека, который ограбил собственную бабушку, похитив у пенсионерки более 100 тысяч рублей.

- Как выяснилось, когда мы смогли восстановить всю цепочку событий, он пришел к ней в гости, а потом, пока пожилая женщина суетилась на кухне, готовя стол для любимого внука, тот взял ее телефон и быстренько перевел деньги с ее счета на свой — все средства, что там были, - рассказали «КП» - Ростова-на-Дону» подробности в главном управлении МВД по Ростовской области.

Возможно, о произошедшем вряд ли когда-нибудь стало известно, но пенсионерка и предположить не могла, что вором окажется ее собственный внук. Поэтому, обнаружив случайно списание денег с карты, она обратилась в полицию с заявлением. Ну а вычислить, кто был получателем онлайн-перевода, было уже вопросом техники.

Сейчас в отношении ловкого юноши возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Молодежка «Ростова» за секунду до конца матча сумела вырвать ничью с поединке с «Краснодаром»
В центре Ростова-на-Дону из-за короткого замыкания в электрообогревателе сгорела квартира
В Ростове-на-Дону на предстоящей рабочей неделе жителей Западного ждет отключение света
В Ростове-на-Дону впервые покажут иконы из церковных запасников
Двое парней переплыли Дон напротив «Ростов-Арены» за 9 минут на надувном матрасе
Пропавшую три дня назад в Ростове-на-Дону 61-летнюю преподавательницу вуза нашли мертвой
«Ростов-Дон» досрочно вышел в основной раунд Лиги чемпионов по гандболу, обыграв дома «Копенгаген»
В Ростовской области 2019-й год объявлен Годом народного творчества
Страшная авария на трассе «Ростов-Таганрог»: один погиб и четверо пострадали
В Ростовской области женщина в качестве аргумента в споре выбрала нож
В Ростовской области пожаловаться на работу такси можно по телефону горячей линии