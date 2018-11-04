В Ростове-на-Дону внук ограбил родную бабушку на 100 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:24 2018-11-04T14:24:44+03:00

Ловкий парнишка с помощью онлайн-перевода просто перекинул деньги с ее банковского счета на свой

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Оперативники угрозыска задержали в южной столице молодого человека, который ограбил собственную бабушку, похитив у пенсионерки более 100 тысяч рублей.

- Как выяснилось, когда мы смогли восстановить всю цепочку событий, он пришел к ней в гости, а потом, пока пожилая женщина суетилась на кухне, готовя стол для любимого внука, тот взял ее телефон и быстренько перевел деньги с ее счета на свой — все средства, что там были, - рассказали «КП» - Ростова-на-Дону» подробности в главном управлении МВД по Ростовской области.

Возможно, о произошедшем вряд ли когда-нибудь стало известно, но пенсионерка и предположить не могла, что вором окажется ее собственный внук. Поэтому, обнаружив случайно списание денег с карты, она обратилась в полицию с заявлением. Ну а вычислить, кто был получателем онлайн-перевода, было уже вопросом техники.

Сейчас в отношении ловкого юноши возбуждено уголовное дело по статье «Кража».