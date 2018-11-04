В центре Ростова-на-Дону из-за короткого замыкания в электрообогревателе сгорела квартира

СЕГОДНЯ 15:31 2018-11-04T15:31:34+03:00

Хозяйка объяснила, что была вынуждена использовать его, поскольку им так и не включили центральное отопление

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Пожар произошел в ночь на воскресенье, 4 ноября, в многоквартирном доме на ул. Максима Горького, 270 (район стадиона «Трудовые резервы», в 50 метрах от Театрального проспекта).

- К моменту прибытия пожарных в 02.59, огонь успел охватить уже 15 кв. метров площади, - рассказали «КП» - Ростов-на-Дону» в главном управлении МЧС по Ростовской области. - Благодаря оперативным действиям пожарных, спасены два человека. Локализовать пламя получилось спустя четверть часа, еще через десять минут возгорание было ликвидировано полностью.

Как сообщили знакомые погорельцев, хозяйка квартиры заявила, что была вынуждена использовать электрообогреватель, поскольку им так и не включили центральное отопление, и в ту ночь в нем произошло короткое замыкание, которое и привело к пожару.

Сейчас по факту случившегося проводится проверка.