2018-11-04T15:46:48+03:00
Спорт

Молодежка «Ростова» за секунду до конца матча сумела вырвать ничью с поединке с «Краснодаром»

Спасительный гол забил Дмитрий Вебер с подачи Дмитрия Скопинцева
Александр СТЕПАНОВ
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Подопечные Михаила Осинова не допустили поражения в игре со сверстниками из "Краснодара".Подопечные Михаила Осинова не допустили поражения в игре со сверстниками из "Краснодара".Фото: ФК "Ростов".
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Молодежный состав «Ростова» сумел избежать гостевого поражения в матче 13-го тура первенства России с «Краснодаром» благодаря голу Дмитрия Вебера с подачи Дмитрия Скопинцева.

Единственный гол в первом тайме был забит в ворота подопечных Михаила Осинова за минуту до свистка на перерыв. Во второй раз счет на табло изменился только на 88-й — это сделал Игорь Волков. Но «Краснодар» быстро сравнял — на 91-й. И когда уже казалось, что поражение неминуемо, Дмитрий Скопинцев и Дмитрий Вебер соорудили великолепное взятие ворот соперника, установив окончательный счет в игре — 2:2.

После тринадцати туров молодежка «желто-синих» набрала 26 очков.

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