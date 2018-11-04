2018-11-04T17:35:29+03:00
Политика

В Ростовской области установлен памятник с боевым вертолетом Ми-8

Легендарную вертушку водрузили на постамент в Зернограде в честь 70-летия армейской авиации
Александр СТЕПАНОВ
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Ми-8 установлен на постамент в Зернограде. Фото: пресс-служба ЮВО.Ми-8 установлен на постамент в Зернограде. Фото: пресс-служба ЮВО.
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В новом военном городке Зернограда, где в котором дислоцирована воинская часть Военно-космических сил России, состоялось торжественное открытие памятника в честь 70-летия армейской авиации.

Символом армейских летчиков избран вертолет Ми-8, прослуживший долгие годы в соединениях армейской авиации ЮВО, на смену которому пришли новые, современные вертолеты Ми-8АМТШ «Терминатор».

- В торжественном мероприятии приняли участие свыше пятисот человек, среди которых были ветераны 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа, военнослужащие, молодежные патриотические организации, - сообщили «КП» - Ростов-на-Дону» в пресс-службе ЮВО.

Отметим, что Ми-8 является самым массовым двухдвигательным вертолетом в мире — всего было создано свыше 12 тысяч таких винтокрылых машин, они принимали участие практически во всех военных конфликтах современности — в Ливане, Ираке, Афганистане, в войне в Персидском заливе, а также в горячих точках на территории бывшего СССР.

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