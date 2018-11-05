Ростовчанин наполнил квартиру газом и угрожал подорвать ее из-за ссоры с женой

СЕГОДНЯ 08:30 2018-11-05T08:37:32+03:00

Мужчину спокойно вывели из дома. Стоп-кадр из видео группы ВК "Это Ростов-на-Дону! - Новости".

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В социальной сети ростовчане сообщили о ЧП, которое произошло на улице Миронова 12/1 в середине дня, 4 ноября.

- Мужчина напустил газ в квартиру в 9-этажном доме и угрожал ее взорвать, - рассказал очевидец, выложивший видео с места происшествия.

На такой отчаянный шаг мужчина решился якобы, чтобы отомстить загулявшей супруге. На место прибыли сотрудники всех оперативных служб города. Несколько минут переговоров с "терористом" увенчались успехом: взрыва не произошло, а дебошир сам вышел из квартиры и добровольно сел в карету скорой помощи.

Миронова 12/1, мужчина грозился дом взорвать - 4.11.18.Это Ростов-на-Дону!

Как сообщили в полиции, жизни и здоровью ростовчанина ничего не угрожает. После больницы его вернули домой и провели профилактическую беседу. Проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.