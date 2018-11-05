Автобус № 29 в Ростове-на-Дону будет ходить до площади Карла Маркса

СЕГОДНЯ 08:57 2018-11-05T08:57:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ростове городской автобус № 29 продлен от Сельмаша до площади Карла Маркса. Об этом сообщает сайт "Ростов-Транспорт".

Теперь схема маршрута выглядит так: Институт сервиса – улица Орбитальная – улица Обсерваторная – улица 1–я Героическая – Ближние сады – улица 1–я Героическая – улица Обсерваторная – улица Орбитальная – проспект Космонавтов – проспект Королева – улица Армянская – улица Штахановского – переулок Сальский – улица Киргизская – улица Троллейбусная – улица Менжинского – проспект Сельмаш — Пригородный автовокзал — проспект Шолохова — 20-я Линия — площадь Карла Маркса.

Сообщается, что на рейс выходят автобусы средней вместимости, 8 штук в будние дни и 6 - в выходные. При этом, 4 ноября, на маршруте была замечена всего одна машина, которая к вечеру и вовсе исчезла.