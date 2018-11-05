Ростовчанка завоевала титул "Мировая русская красавица" в Сочи

СЕГОДНЯ 09:19 2018-11-05T09:25:15+03:00

Теперь ей открыта дорога на World Beauty 2018

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19-летняя красавица из Ростова-на-Дону Халимат Айбазова выиграла в конкурсе "Мировая русская красавица 2018", который прошел на Красной поляне. За титул и возможность участвовать в World Beauty 2018 (пройдет в Москве) боролись 20 девушек, но победила Халимат. Участницам требовалось выйти на сцену в национальном наряде, спортивном костюме, вечернем платье и показать творческий номер. О каждом конкурсном дне ростовская студентка рассказывала в Instagram, а после объявления итогов поблагодарила свою маму за помощь и поддержку.

- Теперь с нетерпением жду конкурса в Москве и приложу все усилия, чтобы достойно выступить, - написала красавица.

hali_aibazova Невероятно важно и нужно принимать себя и любить без тонны грима и краски.

Халимат - уроженка Карачаево-Черкесии, ранее побеждала в конкурсах "Мисс Ростов 2017", а также "Фотомодель Ростова 2018", "Донская красавица 2018" и "Мисс Черкесск-Краса 2018".