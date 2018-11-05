К Новому году Ростов-на-Дону украсят в стиле старорусских сказок

СЕГОДНЯ 12:40 2018-11-05T12:44:01+03:00

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В городской администрации Ростова обсудили оформление улиц южной столицы к Новому году.

– Оно будет выполнено в стиле старорусских сказок, – отметил руководитель Управление наружной рекламой города Артем Гусельников. – В основу положены различные виды народного творчества: гжель и матрешки.

Еще одним символ праздника станет жар-птица У ростовчан будет возможность ухватить сказочное животное за хвост, сделать памятные снимки и загадать желание. Всего к новогодним праздникам в Ростове появятся четыре композиции «Жар-птица», 13 объемных фигур «Матрешка» и «Дед Мороз», а также световые композиции «Снежная королева» и «2019». Так же, как и в прошлом году, ростовчанам будет светить «Звездное небо» в переулке Соборном, «Люстры» в переулке Семашко и «Древо желаний» в парке Горького.

Установить все элементы оформления города планируется к 10 декабря, а демонтировать – к 1 февраля.