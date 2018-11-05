2018-11-05T13:21:02+03:00
Общество

К поискам родителей 4-летней девочки, найденной в Ростове-на-Дону, подключились волонтеры

Какое-то время малышка жила на улице
Илья БОГОМОЛОВ
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Ориентировка "Лиза Алерт Юг" (Ростов-на-Дону).Ориентировка "Лиза Алерт Юг" (Ростов-на-Дону).
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К поискам родителей 4-летней Ксюши, найденной в компании божмей в центре Ростове-на-Дону, подключились волонтеры. Добровольцы поискового отряда "Лиза Алерт Юг" опубликовали ориентировку с приметами девочки и просьбой о помощи в нахождении ее родственников. Эту информацию репостят не только в Ростове, но и в других городах России.

- Называет себя Ксюша, на вид примерно 4 года. Никакой достоверной информации о себе сообщить не может, - пишут волонтеры.

Напомним, девочка какое-то время жила с бездомными в палатке, но, судя по внешнему виду, попала на улицу относительно недавно. С заявлением о пропаже ребенка с похожей внешностью в полицию Ростова никто не обращался. 19 октября стражи порядка обнаружили ребенка и положили его в больницу. Далее судьбу малышки будут решать органы опеки, если, конечно, родственники не объявятся. Чтобы это произошло поскорее, сюжет о найденной девочке показали по местному телевидению.

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