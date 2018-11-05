2018-11-05T13:35:50+03:00
Происшествия

На трассе под Ростовом-на-Дону погиб 59-летний велосипедист

Мужчина умер в результате ДТП
Илья БОГОМОЛОВ
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По факту аварии проводится проверка.По факту аварии проводится проверка.Фото: УГИБДД ГУ МВД по Ростовской области
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Вечером, 4 ноября, авария на трассе "Азов - Ейск" унесла жизнь взрослого велосипедиста. По данным сотрудников полиции, в Азовском районе автомобиль Daewoo Nubira сбил 59-летнего мужчину на двухколесном транспорте. Предварительно, водитель иномарки 54 лет не выдержал необзодимую дистанцию. В результате столкновения последний скончался на месте ДТП. Сейчас автоинспекторы проводят проверку по данному факту.

Напомним, 3 ноября, на трассе "Ростов - Таганрог" произошла страшная авария, в которой пострадали четверо человек и еще один погиб. Автомобиль Hyundai Accent столкнулся с кроссовером SsangYong Rexton. В результате, 29-летний водитель первой иномарки получил тяжелые травмы и скончался на месте происшествия. В больницу с ранениями были доставлены его пассажир и трехлетний ребенок. Кроме того, пострадали водитель и пассажир второй машины.

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