2018-11-05T15:54:37+03:00
Дом. Семья

В ростовском парке живет добрая ворона

Животное не боится людей и охотно фотографируется
Илья БОГОМОЛОВ
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Добрая ворона с улицы 56-й Армии. Фото из группы ВК "Это Ростов-на-Дону! - Новости".Добрая ворона с улицы 56-й Армии. Фото из группы ВК "Это Ростов-на-Дону! - Новости".
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Ростовчане в социальной сети обсуждают снимки с вороной, сделанные в парке имени Октября. Множество семей смогли сфотографироваться вместе с этой птицей, потому что она дает подходить к себе, берет из рук еду и не улетает, даже рядом дети.

- Добрейшая и дружелюбная ворона - местная достопримечательность. Любимица взрослых и детей, - пишет один из ее поклонников.

Общительная ворона вызывает умиление горожан, некоторые предлагают поселить ее в зоопарке. Кстати, имени крылатой красавице еще не дали.

Ни взрослых, ни детей птица не боится. Фото из группы ВК "Это Ростов-на-Дону! - Новости".

Ни взрослых, ни детей птица не боится. Фото из группы ВК "Это Ростов-на-Дону! - Новости".

Напомним, ранее в Ростове героем соцсетей стал ворон Гриша. Очень обаятельный и симпатичный, но стеснительный пернатый. Его хозяйка сняла на видео купание питомца. Он категорически отказывался принимать процедуру пока в его сторону смотрели, но как только люди отвернулись - смело зашел в приготовленную купальню.

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