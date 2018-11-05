Затонувший понтонный мост в Ростове-на-Дону поднимает плавучий кран

СЕГОДНЯ 16:02 2018-11-05T16:05:33+03:00

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Сегодня, 5 ноября, около 13 часов на место ЧП у Зеленого острова в Ростове приплыл плавучий кран. Техника пришвартовалась в створе 29-ой Линии и приступила к подъему со дна Дона пролетов понтонного моста.

- В 15:00 произведен подъем одной из двух затонувших секций, из которой производится откачка воды. Ведутся работы по подъему второй секции на поверхность, - сообщает Главное управление МЧС по Ростовской области. - На месте работает группировка из 37 человек (в том числе и володлазов, - прим. авт.) и 12 единиц техники.

Напомним, вчера, 4 ноября, часть моста, соединяющего правый берег Дона и Зеленый остров, затонула. Отдыхающие оказались отрезаны от большой земли. Спасатели принялись перевозить людей на лодке - всего более 400 человек. А один из ростовчан не стал ждать помощи и выбрался с острова вплавь.