2018-11-05T17:40:41+03:00
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Ростовчанин придумал как ликвидировать пробку на улице Оганова

Из-за нее страдают многие жители Суворовского
Илья БОГОМОЛОВ
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Перекресток Оганова и Тимошенко.Перекресток Оганова и Тимошенко.Фото: Яндекс.Карты
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Интернет-сервис "Активный ростовчанин" пополнился еще одной петицией. Житель донской столицы Василий Кулишов предложил как ликвидировать ежедневную пробку на улице Оганова.

- Каждое утро сотни ростовчан стоят в получасовой пробке от улицы Особенной до улицы Тимошенко. А проблема одна - светофор на перекрестке Оганова и Тимошенко, - пишет мужчина. - Решение проблемы очень простое: необходимо добавить на светофоре стрелку, разрешающую поворот направо на улицу Тимошенко при запрещающем движение прямо по Оганова. А также расширить на данном участке дорогу перед светофором метра на полтора, чтобы помещались два автомобиля. один для движения прямо, другой для движения направо. Мешать автомобили, поворачивающие направо никому не будут.

Также инициатор предложил расширить дорогу перед этим светофором, но уже на улице Тимошенко, так как там тоже каждый день образуется затор. В итоге перед перекрестком должно получиться две полосы: одна для поворачивающих налево, другая - налево.

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