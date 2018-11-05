Полузащитник ФК "Ростов" Алексей Ионов вызван в сборную России

СЕГОДНЯ 21:07 2018-11-05T21:11:00+03:00

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Как сообщили rostov.kp.ru в пресс-службе Российского футбольного союза, тренерский штаб национальной сборной во главе со Станиславом Черчесовым определился с перечнем игроков, которые в ближайшее время будут вызваны в ее расположение. Цель - подготовка к контрольному матчу против сборной Германии (15 ноября, Лейпциг) и поединку Лиги наций УЕФА со Швецией (20 ноября, Сольна). Всего в списке фигурируют 26 футболистов, сообщает РФС. В том числе - полузащитник ФК "Ростов" Алексей Ионов. Сборная России соберется 12 ноября в Новооорске, где начнет подготовку к указанным матчам.