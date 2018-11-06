Охранник ростовского клуба угрожал приехавшим на концерт артистам

СЕГОДНЯ 10:04 2018-11-06T10:08:02+03:00

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Заезжие музыканты из Новосибирска обиделись на ростовский клуб. 4 ноября группа "Буерак" в рамках своего тура выступила на одной из концертных площадок донской столицы, но после шоу музыканты написали гневный пост в своем сообществе в социальной сети. По их словам, выступление могло и не состояться из-за поведения охранника.

- Мы приехали на саундчек, подключили оборудование, и тут внезапно появился какой-то коренастый парень и заявил, что если сейчас зазвучит громко музыка, он будет вынужден применить физическую силу в наш адрес и начнет бить сразу обоих, - рассказал один из рокеров. - Естественно, Саша дернул по струнам и мы начали ждать реакции. Он залез на сцену, обхватил Сашу рукой и начал угрожать, уже смотря ему в глаза и прижавшись лоб в лоб. Персонал клуба, смотря на это, просто смеялся, никто не пытался это урегулировать.

Дебошир оказался охранником этого клуба, и данная выходка была его шуткой. Но музыканты юмор не оценили, написав, что такой случай в их творческой карьере впервые, в других городах над ним так не шутили.

- На этот юмор мы собрали гитары и ушли со сцены, после чего он начал за нами бегать, так же хватать и извиняться, очень неуместно и глупо. В общем, ребята, это не шоу бизнес! Мы к вам вернемся не скоро, - резюмировали артисты "Буерак", пожелав в конце скорейшего закрытия клуба.