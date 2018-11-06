2018-11-06T10:55:01+03:00
Экономика

На ростовском Левбердоне появится парк аттракционов

Участок площадью 2,3 гектара предлагается взять в аренду за 9,5 млн рублей
Александр СТЕПАНОВ
Поделиться:
Надо полагать, аттракционы появятся уже к следующему лету.Надо полагать, аттракционы появятся уже к следующему лету.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Департамент имущественно-земельных отношении Ростова-на-Дону объявил торги за право заключения договора аренды на участок напротив «Ростов-Арены», который, согласно выписке из кадастровой карты, находится «в зоне общественно-деловой застройки», а именно - в самом центре нового парка Левобережного, обустроенного вместе с набережной на месте бывшего центрального пляжа.

Цель — создание там комплекса аттракционов: под них отдается аж 2,3 гектара площади.

Как указывается в сопроводительной документации, земельный участок «частично озеленен, находится в водоохраной зоне реки Дон, ограничен: с северо-запада – объектами торговли и общепита, далее по периметру - благоустроенной территорией общего пользования с зелеными насаждениями, с юга – озелененной территорией, далее ул. Левобережной на расстоянии около 25 метров».

Участок расположен прямо посреди Левобережного парка.

Участок расположен прямо посреди Левобережного парка.

Стоимость годовой аренды, которую предлагается платить тем, кто займется этим делом, составит 9 млн 468 тысяч 829 рублей 88 копеек.

Подведение итогов аукциона состоится 3 декабря.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24