На ростовском Левбердоне появится парк аттракционов
Департамент имущественно-земельных отношении Ростова-на-Дону объявил торги за право заключения договора аренды на участок напротив «Ростов-Арены», который, согласно выписке из кадастровой карты, находится «в зоне общественно-деловой застройки», а именно - в самом центре нового парка Левобережного, обустроенного вместе с набережной на месте бывшего центрального пляжа.
Цель — создание там комплекса аттракционов: под них отдается аж 2,3 гектара площади.
Как указывается в сопроводительной документации, земельный участок «частично озеленен, находится в водоохраной зоне реки Дон, ограничен: с северо-запада – объектами торговли и общепита, далее по периметру - благоустроенной территорией общего пользования с зелеными насаждениями, с юга – озелененной территорией, далее ул. Левобережной на расстоянии около 25 метров».
Участок расположен прямо посреди Левобережного парка.
Стоимость годовой аренды, которую предлагается платить тем, кто займется этим делом, составит 9 млн 468 тысяч 829 рублей 88 копеек.
Подведение итогов аукциона состоится 3 декабря.