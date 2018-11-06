На ростовском Левбердоне появится парк аттракционов

СЕГОДНЯ 10:54 2018-11-06T10:55:01+03:00

Надо полагать, аттракционы появятся уже к следующему лету. Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Департамент имущественно-земельных отношении Ростова-на-Дону объявил торги за право заключения договора аренды на участок напротив «Ростов-Арены», который, согласно выписке из кадастровой карты, находится «в зоне общественно-деловой застройки», а именно - в самом центре нового парка Левобережного, обустроенного вместе с набережной на месте бывшего центрального пляжа.

Цель — создание там комплекса аттракционов: под них отдается аж 2,3 гектара площади.

Как указывается в сопроводительной документации, земельный участок «частично озеленен, находится в водоохраной зоне реки Дон, ограничен: с северо-запада – объектами торговли и общепита, далее по периметру - благоустроенной территорией общего пользования с зелеными насаждениями, с юга – озелененной территорией, далее ул. Левобережной на расстоянии около 25 метров».

Участок расположен прямо посреди Левобережного парка.

Стоимость годовой аренды, которую предлагается платить тем, кто займется этим делом, составит 9 млн 468 тысяч 829 рублей 88 копеек.

Подведение итогов аукциона состоится 3 декабря.