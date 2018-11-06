2018-11-06T11:38:55+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону пройдет олимпиада для школьников «Я - бакалавр»

Регистрация на сайте ДГТУ продлится до 25 ноября
Ольга КУБЫШЕВА
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В Ростове-на-Дону до 25 ноября продлится регистрация желающих принять участие в олимпиаде для школьников 5-11 классов «Я - бакалавр» ДГТУ. Как рассказала проректор по учебной работе и непрерывному образованию вуза Светлана Пономарева, мероприятие для учеников средних и старших классов проводится впервые, в прошлом году это были школьники с 8 по11 классы. Тогда участниками олимпиады стали свыше 1,7 тысячи подростков из 22 регионов (!) страны.

- Мы стремимся привлечь как можно больше талантливой молодежи к образовательным проектам опорного вуза, – объяснила она. – К тому же, многие участники Регионального комплекса для одаренных детей и молодежи Ростовской области, действующего на базе ДГТУ, хотят проявить себя в этой олимпиаде.

Так, на выбор предлагается 12 предметов, олимпиада будет проходить в два этапа, заключительный - в очной форме с 26 января по 28 февраля 2019 года.

К слову, в соответствии с правилами приема, победители и призеры получат льготы при поступлении на обучение в ДГТУ и в опорные университеты РФ, выступающие соорганизаторами мероприятия (ссылка).

Подробная информация об олимпиаде и регистрация на сайте donstu-talant.ru

КСТАТИ

Соорганизаторы олимпиады «Я – бакалавр»

- Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева,

- Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева,

- Омский государственный технический университет,

- Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ),

- Вятский государственный университет (ВятГУ),

- Алтайский государственный университет, Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова,

- Самарский государственный технический университет.

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